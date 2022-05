Ranieri cambia procuratore e la Salernitana potrebbe trarne vantaggio per riscattarlo. Ma la Fiorentina…

Tra i giocatori della Fiorentina che quest’anno sono andati in prestito c’è anche Luca Ranieri, protagonista in Serie A con la maglia della Salernitana. Sul difensore il club campano può esercitare un diritto di riscatto, e per farlo potrebbe contare su una novità che lo riguarda.

Ranieriinfatti ha cambiato procuratore passando, alla scuderia di Mario Giuffredi. Agente che possiede anche la gestione di Kastanos, altro giocatore che la Salernitana possiede in prestito. Il fatto che entrambi appartengano adesso allo stesso procuratore potrebbe agevolare le trattative per il riscatto, ricordando però che la Fiorentina ha la possibilità di esercitare su Ranieri un contro-riscatto nel caso in cui Italiano voglia puntare su di lui per arricchire il reparto difensivo.