Ranieri: “Da quando ho cominciato a lavorare con la Fiorentina ho sempre avuto la volontà di arrivare in alto”

Su SpalMagazine è uscita un’intervista a Luca Ranieri, difensore della Fiorentina in prestito alla Spal. Queste le sue parole: “Da quando ho iniziato a lavorare a Firenze avevo volontà di arrivare in alto. Dopo la finale del campionato Primavera 2018 mi ha chiamato il Foggia per giocare in Serie B. Lì ho capito che avrei potuto trasformare la mia passione in un lavoro”.

