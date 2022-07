Ranieri di nuovo a Salerno? Il giocatore vuole tornare e Iervolino valuta: “Ci sto pensando”. Attenzione ad altre concorrenti

Il calciatore della Fiorentina Luca Ranieri è prossimo alla cessione. È dall’inizio del calciomercato che sa di essere fuori dal progetto tecnico viola; per lui, arriverà una nuova destinazione, stavolta a titolo definitivo. E chissà se una delle possibilità non possa essere proprio la Salernitana, club dove ha trascorso l’ultima stagione in prestito. A tal proposito, il presidente dei granata Danilo Iervolino è intervenuto a Radio Bussola, dicendo: “Riprendere Ranieri? Ci sto pensando”.

Inoltre, stando a quanto riportato da Tuttosalernitana.com, il calciatore stesso ha manifestato la sua volontà di tornare a vestire la maglia granata. Ci sono anche altre squadre in Serie A che lo osservano, come Empoli e Spezia, ma la volontà del calciatore è questa.

Iervolino ha parlato anche dell’ex viola Krzysztof Piątek: “Sogno lui insieme a Bonazzoli. Speriamo di chiudere, ci sono possibilità concrete”.