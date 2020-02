Ranieri: “Domani sarà una gara spigolosa. Conosco Iachini: dovremo stare attenti alla Fiorentina”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, ha parlato della Fiorentina e in particolare del suo allenatore: Beppe Iachini infatti è stato un giocatore dell’attuale tecnico blucerchiato e inoltre sono molti i ricordi che lo legano alla città di Genova. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club genovese: “E’ stato importantissimo vincere contro il Torino perchè ci ha permesso di ottenere i tre punti al termine di un’altra ottima partita sul piano di gioco. Siamo stato bravi a reagire alle difficoltà. Sappiamo che sarà un campionato combattuto fino alla fine del calendario, a cominciare dalla sfida di domani pomeriggio. La Fiorentina? Mi aspetto una bellissima partita. La squadra viola è stata costruita, e rinforzata con un massiccio intervento durante il mercato di gennaio, per ambire a traguardi differenti da quelli per cui si trovano a lottare in questo momento. Sarà una gara spigolosa con entrambe le squadre abituate a giocare sulla profondità con continui ribaltamenti di fronte. Il loro tecnico, Beppe Iachini, è stato un mio giocatore, lo ricordo come un centrocampista dal grande temperamento: credo che sia uno degli attributi che cerca di trasmettere alle sue squadre. Sapete benissimo quanta grinta riesci a trasmettere nella sua esperienza qui a Genova. Dovremo essere attenti e altrettanto aggressivi per controbattere ai viola. Il modulo? Questa squadra ha il 4-3-1-2 nel suo dna. A Torino siamo stati bravi applicando al meglio questo atteggiamento tattico, ma domani con il rientro di Depaoli abbiamo la possibilità tornare a un 4-4-2. Può essere una mossa tattica contro una squadra che gioca con il 3-5-2″