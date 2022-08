Ranieri è pronto a lasciare di nuovo la Fiorentina, ma questa volta a titolo definitivo. I dettagli

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luca Ranieri è pronto a lasciare nuovamente il club di Rocco Commisso per tornare alla Salernitana, club con cui nella passata stagione ha ottenuto una clamorosa permanenza in Serie A. Questa volta, rispetto alla passata stagione, il trasferimento sarà a titolo definitivo: Ranieri dirà dunque definitivamente addio alla Fiorentina.