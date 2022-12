Ranieri: “Giroud si è spompato per seguire Amrabat e togliergli molte linee di passaggio”

Alla fine la Francia ce l’ha fatta a superare il Marocco e a raggiungere la finale dei Mondiali in Qatar. Ma bloccare i nordafricani e in particolare il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, non è stato certamente facile per i bleu.

L’ex allenatore viola, Claudio Ranieri, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato il lavoro speciale che ha dovuto fare un attaccante francese in questo incontro: “Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina“.

Amrabat non avrà il privilegio di giocare la finalissima, ma tornerà dal Qatar dopo la finale terzo e quarto posto, con la consapevolezza di essere diventato un punto di riferimento nella considerazione dei compagni ma anche degli avversari.