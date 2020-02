Ranieri: “Il mio malleolo ha subito una bella botta, starò fuori un mesetto e mezzo”

Il giocatore della Fiorentina, ora in prestito all’Ascoli, Luca Ranieri ha commentato l’infortunio di ieri sera sui social: “Peccato…dopo un gran esordio e una bella vittoria per 3 – 0 , all ultimo minuto il mio malleolo ha subito una bella botta che mi farà stare un mesetto e mezzo fuori dai campi ,forza Ascoli raggiungiamo i nostri obiettivi che io torno molto presto 🖤⚽️ringrazio tutti i tifosi e le persone che mi hanno scritto”.