Ranieri: “Italiano ha fatto un ottimo lavoro, gli auguro di fare meglio di me. Pioli mi ha sorpreso” VIDEO FN

L’ex allenatore della Fiorentina Claudio Ranieri, presente ai giardini di Campo di Marte per consegnare il premio “Alessandro Rialti“, ha parlato della Fiorentina e del suo attuale allenatore. Prima, ha dedicato due parole anche a Rialti, ovvero quello che era un suo carissimo amico: “Sono molto contento che Alessandro venga ricordato. I rapporti allora erano stupendi, il mio con lui andava oltre la professione”.

Sulla Fiorentina e su Italiano: “Il suo lavoro mi è sembrato ottimo, credo che i tifosi fiorentini e il presidente siano molto contenti di lui. Io mi auguro che siamo agli albori di un nuovo ciclo e che si vada anche oltre ciò che ho fatto io. La città di Firenze merita tutto questo”.

Sull’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli: “È stato un grande giocatore per me qui a Firenze, sta dando tanto al calcio italiano anche in panchina. Mi ha sorpreso il fatto che non si sia mai arreso; sta facendo giocare il Milan veramente bene”.

Di seguito, il video di Fiorentinanews.com delle parole di Ranieri: