L’ex allenatore della Fiorentina, Claudio Ranieri, intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha speso belle parole per l’attuale tecnico viola, Vincenzo Italiano: “Sono molto contento per lui che sta facendo un grandissimo lavoro alla Fiorentina. E’ la squadra che è migliorata di più rispetto all’anno scorso, facendo 17 punti in più”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina gioca bene al calcio, si muovono tutti, è veramente un’orchestra ben organizzata”.