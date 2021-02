Ranieri: “La Fiorentina è un’ottima squadra ma sta vivendo un campionato che non merita. Nella ripresa stavamo soffrendo troppo…”

In conferenza stampa il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri ribadisce il commento legato alla vittoria sulla Fiorentina: “E’ stata una partita difficile perché la Fiorentina è un’ottima squadra e sta attraversando un campionato particolare che non merita. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Il primo tempo è stato molto tattico. Siamo passati in vantaggio noi e hanno pareggiato loro. La partita non scivolava né da parte nostra né da parte loro. Nella ripresa loro stavano perdendo troppo il sopravvento ma ho la fortuna di avere una rosa ampia, piena di qualità e ho potuto fare dei cambi importanti. Abbiamo perso alcuni palloni da non perdere ma così ha fatto anche la Fiorentina. Forse il terreno di gioco non era così scorrevole o forse alcuni tacchetti. Ho rimproverato alcuni ragazzi perché avevano i tacchetti posteriori bassi, forse in questi terreni devi avere quelli più alti”.

