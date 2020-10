Ranieri: “La Fiorentina ha tenuto più possesso ma la vittoria non dipende da quello. Inspiegabile il gol annullato a Quagliarella”

Parole di Claudio Ranieri anche in sala stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Ho detto ai ragazzi di giocare alla morte e di fare, nel caso, i complimenti agli avversari se avessimo perso. Ci siamo riusciti. Occasioni? Non è che chi fa più possesso palla debba vincere la partita, noi avevamo in testa il fatto di dover pressare alto e attendere il momento giusto per ripartire. Gol annullato? Non ho capito perché l’ha annullato, dato che il portiere ha rinviato colpendo il polpaccio di Quagliarella. Tanto è vero che Dragowski ha provato la parata invece di protestare, non ho capito perché non sia andato a rivederla al Var”.

0 0 vote Article Rating