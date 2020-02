Ranieri: “La Fiorentina si è rafforzata. Oggi ha gli stessi nostri obiettivi, ma in futuro ne avrà degli altri. Ecco che Viola mi aspetto”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole, riportate da sampdorianews.net: “Sarà una bellissima sfida, la Fiorentina si è rafforzata sul mercato, al momento ha gli stessi nostri obiettivi ma in futuro ne avrà degli altri. Sarà una partita spigolosa, veloce, perché entrambe le squadre giocano in modo simile. Nel corso della partita possono esserci momenti di cui devi approfittare. Conosco Iachini e so cosa sta infondendo in questa squadra, ha vinto a Napoli e messo in difficoltà la Juve. Non sarà una partita facile per noi ma nemmeno per loro. Mi aspetto una Fiorentina che si chiude e riparte a mille all’ora. Sarà una scelta di Iachini se inserire un elemento come Duncan“.

Ranieri parla anche della sua Sampdoria: “La vittoria a Torino è stata molto importante perché ci ha dato 3 punti, sappiamo che sarà un campionato difficile fino alla fine. Importante aver saputo reagire. Quando entri in corsa le difficoltà ci sono sempre, perché non conosci i giocatori non avendo potuto testarli nel precampionato. Io adesso tanti cambi rinuncio a farli, anche se vorrei provare qualche soluzione diversa, perché non si possono fare errori. Io sono sempre qui, con l’elmetto, ma sono soddisfatto perché ho trovato un ambiente di lavoro meraviglioso, dalla società ai giocatori ai tifosi. Questo fa sì che io mi senta a casa”.

Il tecnico della Sampdoria poi, si sofferma anche sulla possibile introduzione del Var a chiamata da parte delle panchine: “La chiamata al Var da parte nostra potrebbe essere una cosa interessante, bisogna vedere come potrebbero prenderla gli arbitri una chiamata da parte delle panchine. Il calcio di oggi è sempre più veloce, e penso che questa macchina infernale possa essere utile per rendere le partite più eque. In Inghilterra un uomo della Lega viene a parlare alle squadre a inizio campionato e spiega che il calcio è un prodotto che viene esportato in tutto il mondo e chiede che non vengano contestati gli arbitri. Qui in Italia è l’opposto, si contesta qualsiasi cosa. Il calcio dovrebbe essere più fluido, senza queste interruzioni e polemiche”.