Ranieri: “Mi manca il calcio, a casa mi annoio. Non vedo l’ora che mi chiami un club ambizioso…”

L’ex allenatore della Fiorentina Claudio Ranieri ha parlato al quotidiano spagnolo As: “Il calcio è la mia vita, mi manca. Mi piacerebbe tantissimo tornare ad allenare, anche perché mi annoio a stare a casa, voglio tornare in giro per il mondo. Aspetto la chiamata di un club ambizioso, di un progetto interessante. Le squadre che ho allenato? Non le ho mai contate, anzi, a me sembrano sempre poche e voglio continuare”.