Ranieri: “Non so se mi sento pronto per la Serie A. Se devo stare in panchina, preferisco rimanere a Ascoli”

Il difensore di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri ha palato al Corriere Adriatico: “Non so se mi sento pronto per la Serie A, a parole è facile, ma andare in A e giocare poco non è sicuramente il mio obiettivo. Ho disputato per due anni il campionato di Serie B e onestamente me la sono cavata bene. Adesso prenderò una decisione insieme al mio procuratore Paolo Paloni, il mio obiettivo è giocare in A, ma non fare panchina. Ad Ascoli mi sono trovato bene e se il direttore sportivo e il mister mi chiedessero di restare prenderei in considerazione la proposta. Se dovessi restare un altro anno in B vorrei puntare a grandi traguardi”.

