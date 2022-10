Ranieri: “Non voglio smettere di allenare: vi dico cosa rappresenta per me il calcio”

Tanti auguri Ranieri! Nel giorno del suo 71esimo compleanno, l’ex allenatore della Fiorentina Claudio Ranieri ha riacceso la sua voglia di allenare. Intervenuto a Radio Marca, l’ex tecnico gigliato ha infatti affermato:

“Voglio davvero continuare ad allenare, spero che mi venga proposto un bel progetto. Il calcio per me è una droga, è l’adrenalina che ti entra nel sangue. Stare senza calcio è come dormire e non mi piace, voglio stare sempre sveglio a guardare tutte le partite”.