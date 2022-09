Ranieri: “Oggi è una partita importantissima, sia il mister che la società hanno creduto in me”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di Conference League tra Fiorentina e RFS Riga il difensore Luca Ranieri, titolare quest’oggi, è intervenuto a Sky Sport per commentare la sua scelta di essere rimasto in viola: “Per me quella di oggi è una partita importantissima, tutti hanno creduto in me, sia il mister che la società, quindi voglio fare bene”

E aggiunge: “Oggi sarà importantissimo vincere, i miei compagni nella scorsa stagione hanno fatto bene e si meritano di giocare l’Europa. Dobbiamo essere feroci e dare il massimo noi stessi”.