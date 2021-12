Ranieri Pontello: “Vlahovic? Per me, è troppo presto per lasciare la Fiorentina. Consiglio a lui di godersi ancora la nostra città”

L’ex Presidente della Fiorentina Ranieri Pontello al Brivido Sportivo, ha parlato così di Dusan Vlahovic: “Non è affatto facile dare un consiglio in una vicenda così delicata. Da fiorentino vero e da ex Presidente della Fiorentina posso solo consigliare a Vlahovic che è troppo presto per lasciare Firenze. Lui è ancora molto giovane e la Fiorentina e Firenze sono palcoscenici di prestigio, nel quale può crescere sostenuto da una tifoseria come ce ne sono poche”.

Ha concluso: “Gli direi che vale la pena vivere e godersi ancora la nostra città e che di certo non se ne pentirebbe”.