Ranieri reclama spazio ma per la Fiorentina è una pedina strategica. La situazione

Aspettative forse maggiori ma dopo la gavetta Luca Ranieri è riuscito comunque ad ottenere un posto nella Fiorentina. Certamente il difensore mancino classe ’99 non è tra gli elementi principali della rosa, anzi. Dopo un ritiro piuttosto in disparte, reduce dall’esperienza di Salerno, Ranieri è rimasto in viola sostituendo di fatto Nastasic. Nel pacchetto dei difensori, il giocatore ligure ha ottenuto con Verona e Rigas una maglia da titolare, agendo al centro della difesa.

Dietro a Milenkovic, Igor e Quarta però, complici anche le caratteristiche, Ranieri difficilmente potrà ottenere spazio, ed il suo ruolo alla Fiorentina è quello di quarto centrale difensivo. Soprattutto però il calciatore nato a La Spezia è una pedina molto preziosa per le liste, potendo essere inserito tra i giocatori formati nel vivaio. Ranieri però vorrebbe aumentare il proprio minutaggio e si sta guardando attorno. La Fiorentina ha scelto di tenere in rosa il giocatore senza muoversi alla ricerca di un altro difensore centrale. Cedere il difensore ex Spal e Ascoli ma non solo vorrebbe dire perdere un posto in lista.

Ecco perché per poter avventarsi su un altro difensore centrale la Fiorentina ha poco margine di manovra sugli interventi in difesa. Per fare entrare un quarto centrale dovrebbe necessariamente essere acquistato un calciatore Under 22 ed al momento non ci sono trattative calde. In sede di chiusura di calciomercato estivo il ds Pradè sottolineò anche l’opportunità di far crescere il bulgaro Krastev. Ranieri è sotto contratto fino al 2024 con la Fiorentina ed al momento è assai probabile che termini la stagione in viola.