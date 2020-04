Ranieri: “Serie A falsata se si riprenderà. Ma è giusto…”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Radio Anch’Io, trasmissione in onda su Radio 1, del futuro della Serie A. Queste le sue parole: “Se si riprenderà, io credo che questo troncone di campionato possa stravolgere i risultati tecnici, perchè dopo un mese o più di inattività, sicuramente ci sarà chi partirà meglio e chi partirà peggio. Per me sarà sempre un campionato falsato perchè non c’è stata la regolarità consueta. Poi credo che sia anche giusto che ognuno si giochi il campionato per vincerlo o per la salvezza sul campo. Non so se sarà possibile riprendere l’attività a maggio o giugno. I medici che devono prendersi le loro responsabilità. Capire se si può ricominciare o no. Il calciatore è come una macchina di Formula 1 che va sempre al massimo. E bisogna capire se basterà un mese di preparazione per andare a giocare tre partite a settimana. Io dico se ci fate ripartire saranno necessarie delle precauzioni e se si dovranno giocare tre partite a settimana si facciano cinque cambi a partita per fare recupera meglio i giocatori e portare al massimo anche quei giocatori che sono stati colpiti dal coronavirus. Ho letto che Inghilterra si vuole fare così e mi sembra una cosa giusta”.