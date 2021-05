Ranieri: “Tante squadre di qualità, come la Fiorentina, dietro di noi. E non so spiegarmi il motivo”

L’ex allenatore della Fiorentina, Claudio Ranieri, sta per rinnovare il proprio contratto con la Sampdoria. Una squadra che il tecnico romano è riuscita a portare in zona tranquillità per due anni di fila, nonostante sia stata costruita con poche risorse e all’interno di una società che non ha grandi risorse a disposizione.

“Non so per quale motivo tante squadre di qualità come Bologna, Torino, Cagliari e Fiorentina siano dietro di noi – sono le parole di Ranieri, riportate da Tuttosport – Per questo motivo il prossimo anno sarà ancora più difficile”.