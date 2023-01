“Raramente sono state accolte richieste di penalizzazione come quella contro la Juventus. Occorre precisare che non c’entra nulla con la questione del falso in bilancio”

Angelo Cascella, ex giudice del Tas di Losanna, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare chiarezza sulla richiesta di 9 punti di penalizzazione nei confronti della Juventus avanzata dalla Procura Federale: “Innanzitutto precisiamo che questa vicenda riguarda solo la questione delle plusvalenze fittizie, e non quella del falso in bilancio che ancora non è stata oggetto di procedimento. Sono emersi dei fatti nuovi secondo cui la Procura Federale è convinta di avere in mano la cosiddetta pistola fumante”.

“Oggi l’organo dovrà decidere se accoglierla, ma in passato raramente è stato fatto. In ogni caso, sia stasera o lunedì, in qualche maniera si dovranno pronunciare. Quello che l’organo deve capire prima di farlo, è come entrare nel merito sulla penalizzazione richiesta contro la Juventus. Un’eventuale penalità potrebbe comunque essere impugnata dal collegio di garanzia del CONI”.