Rasmussen: “Il modo di giocare del Feyenoord mi si addice”. Gli olandesi si sono garantiti il diritto di riscatto del cartellino

Il Feyenoord ha annunciato in via ufficiale l’arrivo dalla Fiorentina in prestito di Jacob Rasmussen. La squadra di Rotterdam avrà con sé il difensore fino al giugno 2023 e si è garantito anche il diritto di riscatto sul cartellino.

“Conosco bene il campionato olandese e ho sempre seguito il Feyenoord con grande interesse – ha detto Rasmussen – Il modo di giocare offensivo di questa squadra mi attira e mi si addice bene. Non vedo l’ora di giocare per questa formazione”.

Il danese conosce bene l’Eredivisie perché ha giocato in prestito per il Vitesse nelle ultime due stagioni.