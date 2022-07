Rasmussen lascia nuovamente la Fiorentina: il suo futuro è in Olanda

Nella giornata di ieri Jacob Rasmussen ha lasciato il ritiro austriaco della Fiorentina. Il difensore centrale, che era stato tra i convocati di Vincenzo Italiano per la due settimane in Val di Fassa, dirà nuovamente addio al club di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato dal portale olandese 1908.nl, il suo futuro sarà al Feyenoord.

La società dei Paesi Bassi avrebbe già trovato l’accordo con la Fiorentina e l’operazione viene considerata in dirittura d’arrivo, visto che lo stesso Rasmussen si troverebbe già a Rotterdam per sottoporsi alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto. L’affare andrà in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.