Rasmussen: “L’infortunio mi ha messo fuori gioco con la Fiorentina. Se stai fuori qualche mese…”

Mister sette milioni, Jacob Rasmussen, è stato appena ceduto dalla Fiorentina in prestito alla formazione tedesca dell’Erzgebirge Aue. Il difensore centrale ha raccontato il perché non è riuscito a trovare il benché minimo spazio in viola: “Mi sono infortunato arrivato alla Fiorentina quest’estate e sono stato sfortunato. Se stai fuori per qualche mese, poi è difficile tornare in squadra. Voglio giocare il più possibile con l’Aue e soprattutto aiutare la squadra”.

Poi aggiunge: “Ho parlato diverse volte con l’allenatore, Dirk Schuster, e mi ha convinto. Conosco la Germania per aver già giocato con lo Schalke 04 e il St. Pauli. Mi piace il calcio che c’è in questo paese e la mentalità dei tifosi”.