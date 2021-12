Rastelli: “Castrovilli è un ragazzo umile, ha ancora molti margini di miglioramento. Ecco in cosa è stato bravo Italiano”

L’ex giocatore e oggi allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a Lady Radio per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole, a cominciare da un giudizio su Castrovilli che il tecnico ha allenato in passato: “E’ ancora un ragazzo molto giovane, ha molti margini di miglioramento. Tocca poi a lui non volersi accontentare e fare di tutto per crescere: è un ragazzo molto umile che vuole arrivare. A Firenze l’ha dimostrato fin da subito, poi gli infortuni l’hanno un po’ debilitato anche se nell’ultimo periodo sembra esser tornato nella sua versione migliore. Ruolo? Per me ha tutte le caratteristiche per poter fare la mezzala, Gaetano può esprimere il meglio di sé in quel ruolo”.

Continua così Rastelli: “Joao Pedro? Ho allenato anche lui, si vedeva che aveva grandi doti pur non essendo molto continuo. E’ cresciuto tantissimo, sono contento per quello che sta facendo. A lui piace giocare là davanti, può farlo con un’altra punta o anche da solo: è bravissimo ad attaccare lo spazio. Italiano? E’ stato bravo ad entrare subito nella testa dei giocatori, questo è l’obiettivo primario di ogni allenatore”.