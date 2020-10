Rastelli: “Castrovilli è uno dei pochi a non aver sofferto il cambio di categoria. Mancini ora non può più ignorarlo”

Massimo Rastelli, ex allenatore della Cremonese, ha parlato a minutidirecupero.it del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “A Cremona ballava in tanti ruoli, faceva l’esterno, la mezzapunta, il trequartista. In lui ho visto la possibilità di diventare un ottimo interno di centrocampo per la sua capacità fisica, di gamba, unita a tecnica e intelligenza tattica. Quel ruolo poteva essere la sua fortuna e così è stato. Per questo, oggi, vederlo a questi livelli mi rende orgoglioso. Per quello che sta dimostrando, merita assolutamente di essere convocato in Nazionale. So bene che ogni ct si fida del proprio gruppo consolidato di calciatori, ma Mancini è sempre attento agli sviluppi del campionato. Uno come Castrovilli, che sta facendo così bene già dall’anno scorso, non potrà essere ignorato. Ha gamba, è forte fisicamente, ti ribalta l’azione da difensiva ad offensiva, è sveglio, vede le cose prima degli altri. La differenza di categoria la senti soprattutto fisicamente: lui è riuscito a resistere da questo punto di vista. Così è più facile far emergere le doti tecniche”.

