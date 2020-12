Rastelli: “Fiorentina in un momento di sbandamento. Partire con diverse ambizioni e trovarsi a dover lottare per non retrocedere…”

A Lady Radio è intervenuto così il tecnico Massimo Rastelli per analizzare il momento della Fiorentina: “Vedo un momento di sbandamento per i viola, c’è poca chiarezza e non è facile intervenire adesso per aggiustare le cose. Partire con diverse ambizioni e trovarsi a dover lottare per non retrocedere è una delle situazioni più complicate. Castrovilli? Posso dire che in questo momento sto vedendo che fa fatica, paga un calo di brillantezza ed il momento complessivo della squadra. Negli occhi ho ancora la splendida partita che lui e tutta la Fiorentina fece a San Siro a inizio campionato, non riuscire a portare a casa nemmeno un punto contro l’Inter è stato un duro colpo”.

