Ex tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli ha parlato a Tmw dei nuovi talenti della Serie A, citando Gaetano Castrovilli: “Ho un debole per Castrovilli. Mi ha fatto piacere che si sia inserito bene. Non ha pagato lo scotto del passaggio di categoria. È un calciatore da tenere in grande considerazione”.

