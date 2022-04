Ravanelli: “La Fiorentina gioca un grande calcio e lo ha dimostrato anche contro la Juventus. Se è così in alto in classifica il merito è di Italiano”

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha esposto a Radio Sportiva la sua opinione sulla partita persa dalla Fiorentina contro i bianconeri che è costata ai viola l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Abbiamo visto una bella partita, come sempre in Juventus-Fiorentina. La squadra di Italiano gioca un bel calcio e penso lo abbia dimostrato anche ieri. Se è così in alto in campionato è merito dell’allenatore”.

Poi aggiunge: “La Juventus invece ha fatto una delle sue migliori gare della stagione in quanto ad attenzione e carattere, ha sofferto ed ha colpito nel momento adeguato i viola”.