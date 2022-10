Re Artù e il regalo al Regno Viola. Mandragora, un mistero la sua permanenza in campo per tutta la gara e se la Fiorentina prende solo un gol…

La Fiorentina vince la battaglia del Picco. Subisce per quasi tutta la partita il vigore fisico e il mordente dello Spezia, senza riuscire ad opporre il suo maggior livello tecnico. Ma non manca il cuore e la voglia di ottenere un risultato che mancava da troppo tempo. Vittoria forse immeritata (che fa pari con quelle immeritatamente non vinte o perse) ma non rubata.

Terracciano migliore in campo: se lo Spezia è andato a segno una sola volta è soprattutto merito suo.

Terracciano – 8 – Due interventi nei primi minuti che evitano il vantaggio dello Spezia. Difende anche il gol viola con un volo spettacolare. Nulla può sul tiro ravvicinato di Nzola.

Mandragora – 4 – Frastornato dal ritmo forsennato e dai duelli all’arma bianca ai quali non partecipa. Un mistero la sua permanenza in campo per tutta la gara.

Cabral – 7 – Veni, vidi, vici. Re Artù regala tre punti al Regno Viola.

