Rebic diventa un caso per il Milan: c’è qualcos’altro dietro agli infortuni? Il punto sull’ex viola anche in vista della trasferta contro la squadra di Pioli

Ante Rebic, ex attaccante della Fiorentina, è nuovamente ai box a causa di un infortunio al ginocchio accusato martedì durante il riscaldamento nell’intervallo del derby di Coppa Italia. Gli esami però hanno dato esito negativo. Secondo ilgiorno.it si tratterebbe di qualcos’altro, oltre alla precaria condizione fisica. La sensazione è che il rapporto tra il croato e il Milan si sia incrinato: in questa stagione ha segnato appena tre gol in 25 presenze.

Non pare quindi una semplice questione di infortuni, ma sembra che l’ex viola non sia più in grado di assicurare l’apporto necessario alla squadra in un momento chiave della stagione. Tra una decina di giorni ci sarà anche la sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina, dove la squadra oggi di Italiano ritroverà l’ex allenatore Stefano Pioli. Non è da escludere allora una cessione nel prossimo mercato estivo, per la quale -ricordiamo- la Fiorentina non otterrebbe nessuna percentuale sulla rivendita.