Rebic e Andre Silva, Milan ed Eintrach disposti a svalutarli pur di non concedere soldi alla Fiorentina: ecco la beffa che può andare in scena

Da Milano giurano che le operazioni Andre Silva-Rebic siano separate, in Germania invece rilanciano una versione diversa: il portoghese sarebbe stato ceduto per appena 9 milioni (a fronte dei 38 spesi dai rossoneri tre anni fa…), con il cartellino di Rebic avvicinato al valore di zero poiché rientrante in una sorta di scambio. Secondo Tuttosport sarebbe un affare che soddisferebbe i due club ma non la Fiorentina, che vanta il 50% sulla plusvalenza della rivendita del croato, in sostanza la metà di quanto “guadagnato” dall’Eintracht dopo la sua cessione. I tedeschi il cartellino di Rebic l’hanno già ammortizzato quasi per intero ed avendolo preso ad una cifra bassa, è evidente che una cessione al suo prezzo reale genererebbe una plusvalenza importante, la metà della quale da girare alla Fiorentina.

Se invece Rebic rientra in qualche scambio o viene valutato vicino allo zero, il 50% di poco diventa pochissimo per il club viola. Ciò significa anche un minor incasso per l’Eintracht che però ha ricevuto Andre Silva a prezzo di saldo. E il Milan? Svalutando il portoghese fa una minusvalenza ma al tempo stesso otterrebbe Rebic quasi gratis… Un vantaggio per i due club, una beffa per la Fiorentina in questo caso. Ma la ruota gira…