Rebic esalta Pioli: “E’ il nostro leader insieme a Ibrahimovic. Ho tutte le qualità per giocare nel Milan”

Ante Rebic, ex attaccante della Fiorentina appena passato a titolo definitivo al Milan, ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera: “Sono molto felice per aver firmato col Milan, sono felice perché ho dimostrato che ho le qualità per giocare qui, sono contento. Anche l’anno scorso quando sono arrivato qui ho detto che non sono un bomber, aiuto la squadra in un altro modo. Ho fatto 12 gol, spero di farne anche di più quest’anno. Io un leader? Noi abbiamo un leader in panchina, è il mister Pioli, e l’altro è Ibrahimovic sul campo. Per adesso non ne servono altri”.

