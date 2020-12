Rebic non segna più? Pioli lo giustifica: “Ha solo perso la condizione…”

Grande protagonista della scorsa stagione del Milan, da gennaio in poi in realtà, e grande assente per il momento nella stagione attuale, Ante Rebic è colui che sostituisce Ibrahimovic durante il suo infortunio. Lo stesso croato però è reduce da un problema fisico e Pioli ha giustificato così il suo rendimento: “Il suo infortunio è stato fastidioso, gli ha tolto la condizione fisica. Ante sta facendo bene per la squadra, deve continuare così e credo che possa tornare presto al gol. L’importante è contribuire al successo di squadra”.

