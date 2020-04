Rebic snobba Firenze e Verona: “Milano offre uno stile di vita diverso”. Ma la Fiorentina tifa sempre per un suo exploit

Dopo i flop con Fiorentina e Verona, c’era aria di tris con il Milan per Ante Rebic. Il croato però, prima della pausa forzata del campionato italiano, si era ripreso in modo incredibile, realizzando sette gol in nove partite tra campionato e Coppa Italia. Un risveglio tra l’altro che è stato ben accolto anche dai viola che hanno visto schizzare in alto le sue quotazioni di mercato. Ricordiamo che i gigliati si sono aggiudicati la possibilità di incassare il 50% della sua futura, eventuale, rivendita da parte dell’Eintracht Francoforte.

Firenze e Verona dunque, prima di Milano, due città bellissime che però non hanno colpito più di tanto il calciatore: “Milano è la mia preferita – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – qui mi sento benissimo perché offre uno stile di vita diverso. Non manca niente, viene incontro a tutte le necessità”.