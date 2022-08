Rebus mezzala, Fiorentina alla ricerca dell’identikit perfetto. Le opzioni

Il nome potrebbe arrivare a momenti, come a giorni. La Fiorentina sta cercando l’elemento giusto per completare il centrocampo. Sarebbe, probabilmente, l’unica vera aggiunta a questa rosa: come detto da Italiano in conferenza stampa, il mercato viola ha di fatto sostituito i pezzi che ha perso nel corso della scorsa stagione. Con nomi importanti, infatti è un calciomercato di livello. Ma un nuovo centrocampista in mezzo al campo porterebbe a compiere un ulteriore salto di qualità, che più che un’aggiunta, è una necessità.

Qualità, proprio ciò che si ricerca nel profilo ideale di una mezzala. Certo, con uno come Bonaventura in rosa si può stare abbastanza tranquilli, ma si deve pur sempre sopperire alla mancanza di Castrovilli. In più, la Fiorentina ha bisogno di una mano anche in chiave realizzativa: manca chi si getta in mezzo a cercare l’inserimento vincente, sia sugli esterni che a centrocampo. Da questo punto di vista, l’addio di Torreira non ha aiutato molto. Sempre parlando di profilo ideale, in mezzo serve anche tanta corsa per reggere buona parte della manovra offensiva e della fase di non possesso.

Queste sono caratteristiche smistate tra i vari centrocampisti viola: Duncan ha la corsa, Bonaventura ha la qualità (non manca neanche a Maleh), mentre il gol è già più complicato da trovare. Servirebbe un profilo in grado di mediare le tre peculiarità, che si incastri perfettamente con la fisicità di Amrabat in mediana. Ovviamente, va trovato per una fascia di prezzo accessibile per la Fiorentina; sarebbe fin troppo facile sparare un top mondiale. È qui che la ricerca si fa più complessa.

Ma quindi, chi è questo mister X? Le opzioni, ad oggi, sono due. Per settimane, sono stati adocchiati Luis Alberto e Giovani Lo Celso, entrambi sfumati. Ora i due nomi più caldi sono entrambi in Serie A: Antonín Barák del Verona e Nedim Bajrami dell’Empoli. Non sono due tipiche mezzali da 4-3-3, ma darebbero grande mano. Il ceco è una garanzia in chiave gol; nella scorsa Serie A, ne ha realizzati 11. L’albanese aggiungerebbe corsa e qualità, che in quel di Empoli non sono mai mancate. Può darsi anche che Firenze debba prepararsi anche a delle novità, chissà. La certezza è che la Fiorentina vuole una mezzala, a tutti i costi.