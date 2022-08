Rebus portieri: Terracciano avanti su Gollini

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Twente per conquistare, dopo troppo tempo, un posto nell’Europa che conta. Il turno preliminare, il doppio confronto con gli olandesi, è l’ultimo step necessario per poter accedere alla fase a gironi della Conference League.

Una gara che non va sottovalutata, la seconda stagionale dopo il successo in casa contro la Cremonese. Il pubblico del Franchi giocherà certamente un ruolo decisivo nel supportare la squadra in questi primi 90 minuti ma certamente è tanta la curiosità per quale sarà l’undici che scenderà in campo.

Uno dei nodi che il mister Vincenzo Italiano dovrà sciogliere riguarda certamente la difesa della porta: Gollini ha sulla coscienza un errore nel suo esordio contro la Cremonese e allora potrebbe trovare spazio Terracciano. Affidabilità e gioco con i piedi sono le armi migliori e le qualità con cui il portiere vuole ritrovare la titolarità. Con molta probabilità questa sera sarà lui a giocare dal primo minuto e Terracciano vorrà certamente cogliere l’occasione per non lasciare più i pali della Fiorentina.