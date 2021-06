Reggiani a FN: “I procuratori sono una lobby forte, ma Mendes ha sempre fatto tutto alla luce del sole. Commisso ha perso una buona parte di credibilità”

La clamorosa separazione tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina ha scosso la settimana dei tifosi viola. Un addio prematuro che ha lasciato tanti punti interrogativi, tra chi si è schierato a favore del tecnico e chi invece ha parteggiato per la società. Di questa vicenda, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con l’intermediario di mercato Ivan Reggiani:

Condivide la decisione della società?

“Purtroppo i metodi e i meccanismi del calcio italiano non sono uguali a quelli degli altri Paesi, e mi chiedo quanto possa capirci un americano come Commisso. Questo al netto della sua bontà e della sua qualità come investitore, che secondo me rimangono sempre beni preziosi. E’ chiaro che il presidente deve cercare di entrare di più nel sistema calcistico italiano, non può pretendere di arrivare e cambiare dalla mattina alla sera dei meccanismi che esistono da quarant’anni. I procuratori ad oggi sono una lobby troppo forte e molte volte conducono delle operazioni in modo poco chiaro, dalle quali a mio avviso i dirigente dovrebbero tenersi alla larga”.

Probabilmente la Fiorentina non ha voluto piegarsi alla volontà di Mendes. Ma certi problemi non potevano essere riscontrati prima di ingaggiare Gattuso?

“Conosco Mendes ormai da tanti anni ed è una persona più unica che rara dal punto di vista umano, molto umile con tutti ancora oggi nonostante sia uno dei migliori procuratori al mondo. Rimango estremamente sorpreso di come la Fiorentina possa essere rimasta così spiazzata di fronte a un uomo schietto come lui. Tutti sanno che Mendes possiede determinati parametri. E’ vero che lui chiede sempre il doppio degli altri, ma è anche vero che lo fa alla luce del sole e tutto ciò è risaputo da tempo. E’ impossibile che la società sia caduta dalle nuvole, secondo me semplicemente c’era qualcuno all’interno che non voleva entrare nel business di Mendes. Comunque credo che allontanando Gattuso Commisso si sia giocato una buona parte di credibilità in vista della prossima stagione. Adesso deve compiere una corsa contro il tempo per riparare alla stupidaggine che ha fatto”.