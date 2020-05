Reggiani a FN: “Prenderei Belotti come chioccia di Cutrone. Tonali non adatto alla Fiorentina, ecco chi sarebbe meglio di lui”

Con la Serie A a un passo dalla ripartenza, il tema mercato passerà in secondo piano per qualche giorno ma solo a livello di attenzione. Le società, invece, sanno benissimo che occorre pianificare già da ora ogni singola mossa in vista di una sessione estiva che sarà molto particolare. Delle possibili operazioni della Fiorentina, la nostra redazione ha parlato con l’intermediario di mercato Ivan Reggiani:

Partiamo dall’attacco: Andrea Belotti è da tempo accostato alla Fiorentina, nonostante la presenza di Vlahovic e Cutrone. Punterebbe sul Gallo anche se dovesse comportare l’esclusione di uno dei due?

“Sicuramente Belotti, se si vuol fare un cambio generazionale in termini calcistici, sarebbe un uomo straordinario da immettere in una rosa già ben lanciata verso orizzonti importanti. Cutrone purtroppo, pur avendo grande stima di lui, non ha dato i risultati sperati. Tuttavia gli darei comunque un’altra chance, facendolo rimanere con Belotti che gli farebbe da chioccia. Comunque l’affare Cutrone è stato un ottimo investimento, penso che si affermerà come un grandissimo attaccante nei prossimi anni. Tornando a Belotti, porterebbe l’esperienza necessaria. Non so le cifre, immagino che il Torino chiederà non meno di 40 milioni di euro, ma sarebbe un investimento davvero importante”.

Urge un regista e il nome che affascina più di tutti è quello di Tonali: pensa che la Fiorentina abbia delle chance di prenderlo? E in caso contrario, quale giocatore potrebbe fare al caso dei viola in quel ruolo?

“Bisogna fare molta attenzione: Tonali è straordinario ma non penso che possa fare al caso di una rosa già molto giovane come quella della Fiorentina. Mettersi un 2000 in casa in un momento in cui il talento più “vecchio” è un 97 (Chiesa, ndr) diventa complicato. Tonali se lo può permettere un club con una rosa più ampia e più esperta della Fiorentina. Andrei invece su giocatori affermati, uno su tutti Axel Witsel che potrebbe cambiare i ritmi e il passo di questa squadra. So che è sul mercato, l’ho anche gestito negli anni passati, ha un ingaggio importante quindi bisogna capire anche le disposizione della Fiorentina. Ci vorrebbero 4/5 milioni di stipendio, però sarebbe un giocatore che cambierebbe gli equilibri”.