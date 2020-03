Reggiani: “Caro Chiesa, perchè non diventi la bandiera della Fiorentina? Berardi perfetto per questa squadra; Dragowski e Pezzella non adatti per la compagine viola”

L’intermediario di mercato Ivan Reggiani, intervenuto sulla pagina Instagram di Casa Viola, ha fatto il punto su varie situazioni di mercato: “I calciatori non varranno i soliti soldi, ne un mese dopo, ne un anno dopo. Il calcio cambierà economicamente sui parametri dei calciatori. Ci vorranno almeno due o tre anni prima di riportare il calcio sui livelli di oggi. Chiesa? Credo che gli convenga molto adesso rimanere a Firenze. Chiesa accasandosi alla Juventus o al Real Madrid non avrebbe tanti giovamenti come a Firenze. Chiesa ha una società molto forte dietro di lui. Sarebbe una mossa stupida allontarsi proprio adesso. Dovrebbe pensare di poter diventare la bandiera della Fiorentina. Berardi? Sarebbe perfetto per questa squadra. Come filosofia penso che possa essere uno dei calciatori più adatti in assoluto. E’ un calciatore straordinario da poter inserire in questa rosa quasi in versione naturale. Mercato? Vedo criticità tra i pali, che secondo me vanno protetti meglio. Il portiere è sicuramente uno dei primi ruoli su cui si dovrà intervenire. Poi anche su Pezzella, ogni domenica viene ammonito o espulso. Ha grande talento sul campo, ma perde in disciplina”.