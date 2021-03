Reggiani: “I calciatori della Fiorentina si mangeranno vivo Iachini. I viola sono un grande miscuglio di separati in casa dove tutti sguazzano”

L’intermediario di mercato Ivan Reggiani ha parlato così a CasaViolaPiù, trasmissione di Firenzeviolasupersport: “I calciatori della Fiorentina si mangeranno vivo Iachini. Questo è un momento delicatissimo per la Fiorentina, se dovessero arrivare altri risultati negativi serviranno le clave per uscirne. I viola non dovevano richiamare Iachini, che è una minestra riscaldata. Piuttosto la Fiorentina avrebbe dovuto puntare su un tecnico per il futuro, o al massimo chiamare il tecnico della Primavera. Il futuro? E’ già tardi, mi auguro però che i dirigenti della Fiorentina abbiano già parlato con chi di dovere. Altrimenti rischi di fare un grande miscuglio di separati in casa, dove tutti ci sguazzano”.