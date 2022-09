Reginaldo: “Per i brasiliani non è facile ambientarsi nel calcio italiano: Cabral è il classico attaccante contro cui i difensori sanno come muoversi”

L’ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo, ha parlato a Radio Bruno a proposito delle difficoltà che sta incontrando la squadra di Vincenzo Italiano a trovare la via del gol. In particolare, Reginaldo si è espresso sul suo connazionale Cabral:

“Quando troverà il ritmo sono certo che potrà dare qualcosa alla squadra. Giocare a Firenze non è facile perché la pressione dei tifosi si sente. Io sono stato fortunato ad arrivare in Italia da giovane e ho capito subito le difficoltà del calcio italiano. Per alcuni brasiliani non è stato semplici adattarsi. Cabral è un giocatore possente e i difensori in Italia sanno come tenere questo tipo di attaccanti“.