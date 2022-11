Regragui: “Amrabat? Mi aspetto che si trasferisca in uno dei più grandi club d’Europa al termine della Coppa del Mondo”

Il selezionatore del Marocco, Hoalid Regragui, ha riempito di complimenti il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat: “Abbiate fiducia in me. E’ un calciatore di livello mondiale ed è un giocatore chiave nei miei piani”.

Poi ha aggiunto un passaggio controverso nel suo ragionamento, che di certo non farà piacere ai tifosi viola: “Mi aspetto che si trasferisca in uno dei più grandi club d’Europa al termine della Coppa del Mondo”.

Peccato che la Fiorentina, che vuol rientrare nelle posizioni che contano nella classifica e che è ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Conference League, non abbia la voglia e non può certo privarsi di un giocatore del genere a stagione in corso.