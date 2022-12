Regragui: “La stanchezza non è ammessa. Siamo arrivati fin qui, adesso vogliamo la Coppa del Mondo”

Il CT del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale del Mondiale contro la Francia. Queste le parole dell’allenatore di Amrabat e compagni in vista della storica sfida: “Lo stato d’animo è quello che conta, altro che fatica. Abbiamo fiducia e non siamo stanchi, non è pensabile di essere stanchi in una semifinale di un Mondiale. La stanchezza non è ammessa. Abbiamo corso come pazzi finora e continueremo a farlo, state tranquilli”.

“La vogliamo. Abbiamo molta ambizione. Siamo arrivati fin qui e adesso vogliamo la finale del Mondiale. Abbiamo ancora fame, i giocatori hanno ancora fame. Ma soprattutto vogliamo mettere l’Africa sul tetto del mondo”