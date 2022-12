Regragui: “Sono contento di quello che ci offre Amrabat. Spero che continui a crescere per il suo interesse e quello della Nazionale”

Il Marocco quest’oggi si gioca la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali. Intanto il commissario tecnico della selezione marocchina, Hoalid Regragui, ha speso parole molto positive per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

“In questa nazionale ci sono giocatori importanti formati in Europa – ha detto Regragui – e che crescono con le loro squadre e con la nazionale. In questo sistema si trovano a loro agio, soprattutto Amrabat nel ruolo di interditore e di centrocampista davanti alla difesa. Sono contento di quello che offre e mi piace spero che continui a crescere per il suo interesse e per quello della Nazionale”.