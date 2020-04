Renzi a FN: “Chiesa all’Inter? E’ stato solo il commento di un lettore e io ho preso subito le distanze. Con queste cose non si scherza”

Da parte dell’ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, riceviamo e pubblichiamo.

FiorentinaNews scrive che Renzi avrebbe profetizzato un futuro di Chiesa all’Inter. Ormai smentire fakenews per noi è diventato un impegno a tempo pieno. Come sa chi ha seguito la diretta con Mentana di ieri sera su Instagram, il commento di un lettore suggeriva allo stesso Mentana un futuro nerazzurro per Chiesa e Renzi ha subito preso le distanze dicendo che su queste cose non si scherza. La chiacchierata calcistica si è conclusa con la differenza tra “gli strisciati a colori e gli strisciati bianchi e neri

Ufficio Stampa Matteo Renzi

Ci scusiamo con Renzi e con i lettori per l’errore. Per dovere di cronaca spieghiamo solamente che agenzie e altri siti internet di informazione hanno riportato la versione da noi precedentemente pubblicata. Il nostro sbaglio, imperdonabile e che non riaccadrà più, è stato quello di fidarci della versione data da altri.

Stefano Del Corona