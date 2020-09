Renzi: “Con lo sbloccastadi un traguardo importante per tutti i cittadini e 3 miliardi per riqualificarli. Restyling a Firenze meno complicato e burocratico”

A repubblica.it il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato dell’emendamento salva-stadi: “Con lo sbloccastadi finalmente abbiamo raggiunto un traguardo significativo nell’interesse di tutti i cittadini, 3 miliardi sbloccati per riqualificare gli stadi. Con questo emendamento a mia prima firma, inserito nel decreto Semplificazioni, il restyling degli stadi vincolati dalle soprintendenze, come quello di Firenze, sarà più veloce e meno burocratico. Bene che i colleghi del Pd e della Lega abbiano sottoscritto la nostra proposta. Questa punta a snellire le procedure per ristrutturare gli impianti sportivi. In una logica di esclusivo vantaggio per i cittadini. È un’intesa positiva che segna una svolta. E mi auguro che ci possa essere la più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche. Affinché passi un principio di buon senso, ovvero che le ristrutturazioni degli stadi non siano sottoposte a vincoli incredibili”.

