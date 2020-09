Renzi: “Dopo l’approvazione dell’emendamento che porta il mio nome, Pessina non deve più occuparsi del Franchi. Non potendo fare più gol io, sono andato sulla fascia e ho fatto un assist”

Al Soprintendente Pessina, sempre in tema stadio della Fiorentina, replica il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che su La Nazione dichiara: “Dopo l’approvazione dell’emendamento che porta il mio nome il dottor Pessina non deve più occuparsi del Franchi. Ha molti beni da tutelare, lasci stare lo stadio su cui decidono il Comune e la Fiorentina“.

E ancora: “Io avrei pagato e fatto carte false, lo ammetto, per avere una legge che dicesse: “Potete fare lo stadio senza il parere della sovrintendenza”. Oggi, anche per l’emergenza cantieri che vanno sbloccati, il sindaco e Commisso se vogliono, possono ristrutturare lo stadio senza passare dalla sovrintendenza…Ora però la palla ce l’hanno loro. Non potendo fare più gol io, sono andato sulla fascia e ho fatto un assist. Ora però la devono appoggiare in rete”.