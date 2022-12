Renzi: “Il più grosso scandalo al quale abbia assistito, tolgono i soldi ai giovani e alla cultura per darli ai presidenti incapaci delle squadre di Serie A”

L’ex presidente del Consiglio (tifoso della Fiorentina), Matteo Renzi, ha lanciato il proprio anatema sul governo Meloni per la decisione presa di aiutare le squadre di calcio.

“Quello che sta accadendo è uno dei più grandi scandali a cui ho assistito da quando sono in Parlamento – ha detto Renzi – Stanotte hanno presentato la riforma della 18app: per il 2023 tolgono tutti i soldi, 230 milioni di euro, per darli ai presidenti incapaci delle squadre di serie A”.

Una norma salva-calcio, con cui lo Stato rinuncia a quasi un miliardo di euro. “Cancellano i soldi ai giovani, alla cultura, in favore dei presidenti incapaci” ha ribadito il leader di Italia Viva.