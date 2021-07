Renzi: “La Fiorentina? In estate sono sempre speranzoso, comincio a pensare di portare una sfiga cosmica. Abbiamo un attaccante che ci farà divertire ancora”

L’ex presidente del consiglio e tifoso della Fiorentina, Matteo Renzi, è intervenuto stamani su Lady Radio e sulle vicende del club viola ha detto: “A luglio e agosto sono sempre molto speranzoso, comincio a pensare di portare una sfiga cosmica perché tutte le volte dico “vai, è l’anno buono”. E ultimamente non è che sia stato spessissimo l’anno buono”.

Poi ha aggiunto: “A me Italiano piace, perché fa giocare le sue squadre bene. E l’anno scorso ha raggiunto una grande salvezza con lo Spezia: in pochi avrebbero scommesso su questo traguardo. I giocatori ci sono, anche se vedi Bernardeschi e Chiesa, cresciuti da noi, fare quello che hanno fatto all’Europeo e un po’ ti dispiace. Abbiamo un attaccante (Vlahovic ndr) che ci ha fatto divertire lo scorso anno e che ci farà ancora divertire, se sentirà la fiducia addosso, come quella che gli ha concesso Prandelli“.

E infine: “Abbiamo una squadra che può girare bene, sono ottimista, ma non lo dico ad alta voce, perché si rischia di fare la figura dei bischeri. La prima è all’Olimpico da Mourinho, mamma mia!”.